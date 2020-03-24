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На блокпосты под Киевом начали стягивать бронетехнику: фото

вторник, 24 марта 2020, 09:45
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Фото: УНИАН

На въездах в Киев в связи с карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19 начали устанавливать блокпосты, куда стянули бронетехнику.

Об этом сообщает УНИАН.

На постах дежурят бойцы Национальной гвардии Украины совместно с работниками полиции. Правоохранители контролируют перевозчиков и соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина.

Целью таких действий является поддержание общественной безопасности и обеспечение проведения ограничительно-карантинных мер. Основная задача - не допустить распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 24 марта, в Киеве продолжается транспортный коллапс на остановках, люди пытаются попасть в маршрутки и автобусы.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.

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