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Четыре экспертизы против одной: в "ФФУ Продакшн" рассказали о заказчиках дела против компании

среда, 25 марта 2020, 20:56
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Дело футбольных площадок - "заказная история, которую кое-кто решил ускорить, чтобы затраченные ресурсы на парламентскую ВСК не стали бесполезными".

Такое заявление сделал завод по производству искусственного футбольного покрытия "ФФУ Продакшн" вFacebook.

Там напомнили, что производство правоохранителей по поводу строительства мини-полей регистрировались на основании заявлений фиктивных общественных активистов.

"Сведения в ЕРДР (правоохранители) вносили на основании сообщений малоизвестных общественных активистов, в том числе и представителя некой ОО "Инициативы будущего" - Олега Скупинского. "Инициативы будущего", кстати, как и сам Скупинский исчезли с эфиров, и их типа официальная страница в соцсетях резко перестала вспоминать о наших полях еще в апреле прошлого года. Странным образом это произошло в тот момент, когда СМИ начали писать о предполагаемом заказчике деятельности этих фиктивных общественных активистов", - сообщает предприятие.

Как отмечается в сообщении, идентичные дела "о футбольных полях" расследуют и НАБУ, и Нацполиция.

"Почему их до сих пор не объединили и не определили единый орган досудебного расследования - большая загадка", - отмечает "ФФУ Продакшн".

Отдельно отмечается, что производство содержат четыре экспертизы, доказывающие отсутствие криминала в действиях завода.

"В этих делах за годы следствия накопилось немало документов. Среди них четыре вывода экспертиз, три - от государственных учреждений. Они свидетельствуют об отсутствии криминала в работе "ФФУ Продакшн" и говорят о честном выполнении нами обязательств перед заказчиком. Зато в деле Нацполиции (через более чем год следствия) срочно появляется пятая экспертиза от частной "конторы", которая ложится в основу претензий. Там говорится о якобы нанесении ущерба государству в размере 9,4 млн грн на строительстве спортплощадок в Киеве. Здесь же есть доказательства от Заказчика услуг у "ФФУ Продакшн", которые указывают на экономию бюджетных средств столицы в размере 12 млн грн на нашем проекте. Даже если учесть экспертизу от частной фирмы (будет обжалована) выходит, что экономия поглощает "убытки", и "ФФУ продакшн" в меньшей мере, но все же не позволило Заказчику переплатить бесполезно 2,6 млн грн. Прогнозируем приговоры за фальсификацию "футбольного дела" в будущем! Привет прокурору Ковалеву", - говорится в заявлении.

Напомним, что прокурор Ковалев работает в ОГП и по данным отдельных СМИ, именно он согласовывал процессуальные документы в футбольном деле "на заказ" депутата Григория Мамки. Последнего связывают с нардепом от ОПЗЖ Григорием Суркисом. К тому же Мамка входит в состав парламентской футбольной ВСК. Об ее образовании Суркис переписывался в зале парламента и писал кому-то установку: "Работаем дальше".

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