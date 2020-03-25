Как коронавирус убивает человека: появилось видео, снятое врачами

Российские врачи сняли на видео воздействие коронавируса COVID-19 на организм человека.

Ролик разместили в социальных сетях.

На записи показано, как вирус захватывает легкие пациента, не давая возможности дышать. Из-за этого зараженные с тяжелым течением болезни требуют подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, что коронавирус вызывает пневмонию, поражая легкие человека.

Напомним, известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал распространенное в СМИ утверждение о том, что коронавирус вызывает бесплодие у мужчин, назвав его примером безответственного отношения к информации.

Как ранее сообщал "Апостроф", британские медики предложили использовать потерю способности ощущать запахи, аносмию, для выявления скрытых носителей коронавируса COVID-19, которые не проявляют других симптомов.