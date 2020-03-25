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Коронавирус атаковал еще четыре области Украины: Минздрав сделал важное заявление

среда, 25 марта 2020, 10:29
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По состоянию на 10:00 25 марта в Украине зафиксировали 113 случаев коронавируса, первые случаи инфицирования обнаружили в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки, в Украине зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом, сейчас в стране 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Коронавирус зафиксировали в таких регионах:

  • Волынская область - 1 случай (выявлено за последние сутки);
  • Запорожская область - 2 случая (обнаруженные за последние сутки)
  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев;
  • г. Киев - 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток)
  • Киевская область - 22 случаев (из них 7 в течение последних суток)
  • Львовская область - 2 случая;
  • Луганская область - 1 (выявлено за последние сутки)
  • Одесская область - 1 (выявлено за последние сутки)
  • Тернопольская область - 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);
  • Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;
  • Черкасская область - 1 случай.

Отметим, что Минздрав подтвердил данные о случаях коронавируса, которые ранее обнародовала прес-служба ГСЧС, но если спасатели подали общую информацию, то министерство - более детально, выделили новые случаи и области заражения.

Кроме того, ни в сообщении ГСЧС, ни Минздрава ничего не говорится о первой смерти от коронавируса в Тернопольской области, там умер 68-летний мужчина.

Напомним, Киев может ужесточить меры карантина, который был введен в столице из-за распространения коронавируса. Так, город могут закрыть на въезд и выезд, если ситуация выйдет из-под контроля.

Как сообщал "Апостроф", из-за строгого карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса умрут не меньше 10 тысяч украинцев, которым не предоставят медицинскую помощь, не связанную с заражением COVID-19.

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