Появились новые забавные фотожабы на коронавирус и карантин в Украине

В Украине продлили карантин до 24 апреля, из-за чего в сети появилась новая порция забавных фотожаб.

Они появляются в соцсетях.

Кроме карантина в стране ввели режим чрезвычайной ситуации, он не ограничивает права и свободы граждан, но устанавливает определенные обязанности.

Украинцы отнеслись ко всему с юмором и публикуют в сети забавные шутки о коронавирусе и ситуации в целом.

Как известно, изначально карантин в Украине ввели до 3 апреля, а режим чрезвычайной ситуации действовал только в определенных областях. Теперь же такой режим действует на всей территории страны.

Напомним, Киев может ужесточить меры карантина, который был введен в столице из-за распространения коронавируса. Так, город могут закрыть на въезд и выезд, если ситуация выйдет из-под контроля.

Как сообщал "Апостроф", из-за строгого карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса умрут не меньше 10 тысяч украинцев, которым не предоставят медицинскую помощь, не связанную с заражением COVID-19.