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Фонд Вадима Новинского закупил в Корее 100 тыс высокоточных ПЦР тест-систем для МОЗ

суббота, 28 марта 2020, 19:02
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Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы закупил 100 тыс. высокоточных тест-систем DialPlexQ™ 2019-nCoV в Южной Корее.

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передают Українські новини.

В настоящее время партия реагентов готовится к отправке из Сеула, в ближайшие дни тест-системы прибудут в Украину, где сразу же будут распределены в специализированные инфекционные лаборатории по всей стране. Доставка будет организована по линии МИД Украины по инициативе Офиса президента Украины.

На приобретение тест-систем Фонд направил более 1,5 млн долл.

Основным принципом закупленных тест-систем является метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени (Real Time PCR), путем которого можно определить специфические гены РНК. Время проведения теста от 105 до 120 мин.

Все тесты имеют Сертификат Европейского соответствия (CE-IVD), подчеркнули в Фонде.

Ранее Фонд Вадима Новинского закупил в КНР 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких, 850 комплектов индивидуальной защиты медиков и 10 тыс экспресс-тестов. Оборудование и тесты в настоящее время передаются в региональные специализированные медучреждения.

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