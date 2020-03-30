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Город умер: сеть потрясли "апокалиптические" фото Киева на карантине

понедельник, 30 марта 2020, 07:24
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Фото: Facebook

В интернете обнародовали впечатляющие кадры безлюдного Киева на карантине из-за пандемии коронавируса COVID-19, который продолжает уносить жизни во всем мире.

Фото на своей странице в Facebook разместил украинский журналист Сергей Руденко.

"Такого Киева я не видел ни разу за последние 33 года. Пустые улицы, закрыты все кафе, рестораны, магазины, театры. Все на карантине", - отметил он.

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На снимки бурно отреагировали в сети, заверив, что карантин действительно преобразил столицу - ранее переполненные улицы не узнать. Вместе с тем, многие отметили, что в других местах - в частности, в парках - многолюдно, не все соблюдают запреты.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кабинет министров принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые вернутся из-за границы, но граждане этому не рады.

Сначала пассажиры самолета, который эвакуировал украинцев из Вьетнама, попытались уйти из-под обсервации и сбежать от полиции. Вскоре их "примеру" последовали украинцы из Катара, устроив бунт в "Борисполе".

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