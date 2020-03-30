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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В Украину прибыла новая партия тестов на коронавирус: фото

понедельник, 30 марта 2020, 17:04
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Фото: Офис президента

В Украину прилетел очередной самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для определения и выявления коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса Президента.

"Из города Сеула, Южная Корея, в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Груз доставлен в Украине по инициативе Офиса Президента", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украину прибыл второй "самолет жизни" из Китая с защитой против коронавируса. Борт доставил в Украину 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.

Также ранее Украина попала в топ-33 самых уязвимых для коронавируса стран.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.

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