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В Украину вернутся морозы: синоптики уточнили прогноз на последние дни марта

понедельник, 30 марта 2020, 06:20
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Фото: Информ-UA

В последние дни марта, 30-31 числа, в Украине похолодает, местами ожидается снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, новая неделя начнется с холода - местами столбики термометров 30 марта, в понедельник, опустятся ниже нулевой отметки. Днем прогнозируется от плюс 3 до плюс 16 градусов, теплее всего будет на юге страны, холоднее всего - в западном регионе. Ночью ожидается от минус 1 до плюс 6 градусов.

Снег возможен на западе, центре и севере Украины. На остальной территории - облачно с прояснениями.

В последний день месяца, во вторник, 31 марта, синоптическая ситуация немного изменится, дожди со снегом захватят юг страны, на востоке - без осадков. Также солнечно с прояснениями будет на западе, центре, севере. Только на Закарпатье синоптики прогнозируют снег.

Температура воздуха будет еще ниже, чем в понедельник. Столбики термометров покажут днем от плюс 3 до плюс 9, ночью - от минус 4 до плюс 5 градусов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известная украинская синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украину снова вернется тепло. По ее прогнозу, потепление ожидается со 2-го апреля, со следующего четверга.

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