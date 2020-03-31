Весна будет или нет? Сеть взорвала забавная фотожаба на пандемию

Введение в Украине строгих ограничительных мер в связи с распространением коронавируса стало поводом для очередной шутки в сети с использованием известного мема с недоумевающим Джоном Траволтой.

Для забавной картинки был использован известный фрагмент, в котором Винсент Вега, персонаж Траволты в фильме "Криминальное чтиво", пытается понять, откуда звучит голос супруги Марселласа Уоллеса.

На этот раз недоумение у персонажа вызывают сообщения о смертельной болезни от коронавируса и новости о приближающемся астероиде.

"Не могу понять мне рассаду садить или нет", - спрашивает растерянный герой Траволты, держа в руке горшочек с каким-то растением.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фотожабы по поводу карантина с использованием известных живописных произведений.