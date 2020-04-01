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Очевиден конфликт интересов: в СМИ рассказали о скандале с "проверками" главы Офиса омбудсмена Денисовой

среда, 01 апреля 2020, 13:54
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После назначения нового руководителя Фонда социального страхования Украины (ФССУ) в январе 2020 года, руководительница Офиса омбудсмена Людмила Денисова допустила дезинформацию общественности и искажение информации о соблюдении прав застрахованных лиц на своевременное получение материального обеспечения в связи с очевидным конфликтом интересов.

Об этом говорится в расследование журналистов, пишет "Багнет".

В частности, 26 марта сайт Уполномоченного ВРУ по правам человека сообщил, что по результатам мониторингового визита в исполнительную дирекцию Фонда по соблюдению прав застрахованных лиц на своевременное получение материального обеспечения, страховых выплат, а также трудовых прав работников исполнительной дирекции Фонда, было выявлено, что 26 февраля по 12 марта Фонд задолжал гражданам Украины более 892 млн грн.

Сайт исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины отмечает, что Офис омбудсмена не акцентирует внимание на том, что задержка в выплате материального обеспечения состоялась еще 20 ноября 2019, когда прошлым руководителем исполнительной дирекции Фонда совместно с должностными лицами, ответственными за финансовое направление, была приостановлена выплата средств для финансирования больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам.

В то время заместителем директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины работала Денисова Елена Александровна - родная дочь Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Денисовой Людмилы Леонтьевны.

Стоит отметить, что назначена Елена на эту должность было в ноябре 2018 правлением Фонда, в состав которого входила народный депутат Украины VIII созыва, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова.

Как результат, у Денисовой Л.Л. наблюдаются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП, то есть совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов, что влечет за собой наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, после назначения нового руководителя Фонда в январе 2020 года и увольнения трех из пяти заместителей Офис омбудсмена начал обвинить Фонд в неправомерных действиях.

Приказом, подписанным самой Денисовой Л.Л. в сентябре 2019 года, установлен Регламент проведения мониторинговых визитов по вопросам соблюдения социальных и экономических прав человека и гражданина, в котором определен исчерпывающий перечень объектов проверок. Оказывается Фонд социального страхования Украины не является объектом мониторингового визита (проверки) Уполномоченного.

Как считают эксперты, все "наработки" Людмилы Денисовой будут отменены, а она должна понести суровое наказание к уголовной ответственности за злоупотребление властью вопреки интересам службы из корыстных побуждений.

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