RU  UA  EN

среда, 1 апреля
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.35
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

1 апреля

14:25
Пиренейский "ад": в Испании от коронавируса умирают почти по тысяче людей в сутки
14:22
Названы районы Киева, которые лидируют по заболеваемости коронавирусом: карта
14:12
Настя Каменских объяснила, почему не носит обручальное кольцо Lime
13:58
Так тяжело не было никогда: врач сделала тревожное признание о коронавирусе в Украине
13:58
С бутылкой водки и кальяном в авто: в Киеве поймали пьяного неадеквата, видео
13:54
Очевиден конфликт интересов: в СМИ рассказали о скандале с "проверками" главы Офиса омбудсмена Денисовой
13:52
В Украине могут ужесточить условия карантина: к чему готовиться
13:46
Мы тебя не выбирали: команда "Лиги смеха" сорвала овации зала шуткой о Зеленском Lime
13:45
Подхватила коронавирус в больнице? Всплыли скандальные данные об умершей роженице
13:30
Джамала показала фото с животиком и рассказала о сложностях второй беременности Lime
13:29
Что грозит украинцам, сбежавшим из обсервации в Киеве: появилось разъяснение
13:27
Слепаков взорвал сеть матерной песней про коронавирус: видео
Все новости

В Украине могут ужесточить условия карантина: к чему готовиться

среда, 01 апреля 2020, 13:52
переглянути новину українською

В Украине могут ужесточить карантинные мероприятия и ввести режим "все в масках" с 6 по 24 апреля.

Коронавирус убил более 42 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Возможность внедрения более жестких карантинных мероприятий обсуждалась на совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

На нем была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.

Ранее "Апостроф" сообщал, за последние сутки коронавирусом COVID-19 в Киеве заболели 25 человек, среди них ребенок.

Напомним, что по состоянию на утро 1 апреля в Украине в 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, 120 из которых подтверждены за минувшие сутки.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

"Один народ": к чему приведет "земельный шантаж" Путина в Крыму

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус заразил почти 850 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (хроника 31 марта)

Жизнь после коронавируса: оклемается ли мир после COVID-19

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: