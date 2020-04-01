В Украине могут ужесточить условия карантина: к чему готовиться

В Украине могут ужесточить карантинные мероприятия и ввести режим "все в масках" с 6 по 24 апреля.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Возможность внедрения более жестких карантинных мероприятий обсуждалась на совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

На нем была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.

Ранее "Апостроф" сообщал, за последние сутки коронавирусом COVID-19 в Киеве заболели 25 человек, среди них ребенок.

Напомним, что по состоянию на утро 1 апреля в Украине в 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, 120 из которых подтверждены за минувшие сутки.