Коронавирус в Испании убил свыше 10 тыс. человек: что происходит в стране, фото и видео

За последние сутки в Испании зафиксировали 950 смертей от коронавируса COVID-19, пандемия которого вспыхнула в мире.

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Общее количество смертей в Испании превысило 10 000 человек, а за сутки, 1 апреля, зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19.

Рубеж был пройден европейской страной после того, как за последние 24 часа в стране зафиксировали 950 летальных исходов от вируса.

В сети появились свежие фото из Испании в условиях пандемии.

На первом - переполненные пациентами с коронавирусом коридоры больниц в Испании.

В центре Мадрида пусто, там почти все закрыли из-за пандемии.

На центральной площади Пуэрта-дель-Соль вообще пусто, а еще недавно там было очень много туристов.

Нарушителей, которые не соблюдают рекомендации власти и врачей и нарушает условия карантина - насильно загоняют домой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Испании, по официальным данным, в течение нескольких дней шло на спад количество смертей от осложнений коронавируса