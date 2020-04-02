Нашли занятие для рук: появилась забавная карикатура про украинцев на карантине

Жесткие меры карантина, введенного из-за угрозы коронавируса, жители разных стран встречают по-разному: некоторые поют на балконах, а некоторые считают, что наступило самое время для проведения ремонта в квартире.

Соответствующую карикатуру опубликовал художник Александр Грехов.

"Итальянцы: поют на балконах. Испанцы: поют на балконах. Украинцы: дрр-р-р, стук-стук, дрр-р-р-р", – подписал рисунок художник.

"Сейчас немного смешно, а утром было не очень", "Да! Дрелевое обострение какое-то", "Все хором решили сделать то, до чего не доходили руки раньше. Табуретку", "Это украинское стаккато", "Вам смешно, а я ремонт доделать не могу. Извините, если вы мой сосед", – пишут в комментариях пользователи.

Подробнее о карантине и его последствиях для украинцев читайте в материале "Апострофа": А денег все меньше: смогут ли украинцы купить продукты во время карантина.