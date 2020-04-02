А денег все меньше: смогут ли украинцы купить продукты во время карантина

Хватит ли нам продуктов? Как сильно они подорожают? Сможем ли мы вообще их купить? Эти вопросы стали задавать себе большинство украинцев после того, как страна ушла на вынужденный карантин. Самые запасливые, конечно, успели набить чуланы гречкой и консервами на случай продовольственного апокалипсиса, но запасы имеют свойство стремительно истощаться, а вот окончания карантина на горизонте пока не видно. Что мы будем есть, за что мы будем покупать продукты и сколько за это заплатим, разбирался "Апостроф".

Продукты будут?

Чтобы в период чрезвычайной ситуации продукты не исчезли с полок супермаркетов, должно соблюдаться два условия: продукты должны импортироваться в Украину и, желательно, поменьше экспортироваться. Хотя экспорт - это валютная выручка, а валютная выручка - это стабильный курс гривны… такие уж реалии.

С первых дней карантина в пресс-службе таможни уверяли, что никаких проблем с импортом нет.

"Продукты на полках супермаркетов будут – фуры с товарами курсируют между странами без препятствий. Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Однако это ограничение не касается грузовых перевозок", - отмечают в таможне.

Также таможенники подсчитали, что за первую половину марта 2020 года Украина импортировала на 40 тысяч тонн больше продуктов, чем за аналогичный период прошлого года.

Но ведь далеко не факт, что свой экспорт (наш импорт) не ограничат другие страны. Хорошо, что через границу "фуры курсируют без препятствий", но это, пока есть чему курсировать.

"Мы же не исключаем, что в мире может возникнуть волна протекционизма, когда будут ограничиваться какие-то поставки", - пояснил "Апострофу" экономист Андрей Блинов.

Впрочем, таможня уверяет, что в плане продовольствия мы не импортозависимы (90% потребляемых продуктов производится внутри страны), а значит, переживать не о чем.

А как тогда обстоят дела с экспортом? Не выйдет ли с продуктами так же, как и с медицинскими масками: все распродадим, а самим ничего не останется? По всей видимости, вероятность такая есть, иначе, зачем тогда президент Владимир Зеленский предлагал бы Кабмину составить перечень продуктов питания, экспорт которых нужно ограничить.

Но пока такого перечня нет. Правительство ограничило только экспорт товаров медицинского назначения и этилового спирта. Но не факт что и это будет: спустя несколько дней после просьбы президента замминистра экономразвития и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что по лидерским позициям, а это - мясо птицы, зерно, растительное масло, экспорт не будет ограничен "ни при каких обстоятельствах".

Фото: УНИАН

С одной стороны, по мнению экспертов, опрошенных "Апострофом", ограничивать экспорт продовольствия, даже сейчас, было бы не самым разумным решением. Во-первых, того же зерна у нас в избытке.

"В прошлом году Украина произвела новый рекордный объем урожая зерновых - 70 миллионов тонн. Для внутреннего потребления нам нужно от 19 до 27 миллионов тонн зерна. Значительная часть того, что мы выращиваем, в принципе, на внутреннем рынке, не будет реализовано, при всем желании", - уверяет Андрей Блинов.

Во-вторых, как сказал "Апострофу" директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, покупательная способность украинцев остается низкой, поэтому нужно простимулировать производителей, чтобы они имели доступ к экспортным рынкам.

В-третьих, как раз таки экспортный продовольственный потенциал Украины и может оказаться той подушкой безопасности, которая позволит стране выдержать экономический удар от карантина.

"Мягкость прохождения нами кризиса может быть обусловлена тем, что мы сейчас, в основном, экспортируем продовольствие. А на него в мире сильно не будет падать спрос, и наша экспортная выручка не рухнет. Введение ограничений будет приводить только к тенизации рынка", - отмечает Блинов.

Но тут ситуация неоднозначная: если спрос в мире на продовольствие будет расти, то зачем же его продавать внутри страны дешевле, если можно продать за границу дороже? Это понимают, например, производители хлеба, которые уже напряглись: ассоциации пекарей и мукомолов Украины обратились к правительству с просьбой ограничить экспорт пшеницы. По их словам, спрос на пшеницу на внешних рынках вырос. Спрос вырос – пшеница подорожала. Подорожала пшеница, подорожает и мука. А подорожает мука, подорожает и хлеб - в среднем на 15-20%.

Впрочем, чтобы ограничивать экспорт нужно, чтобы было что вообще ограничивать, ведь предприятия закрываются, бизнес останавливается, и страна уже не может производить того количества товаров, как это было до коронакризиса. Готова ли страна к такому сценарию?

Теоретически - да. Все дело в том, что в Украине еще действует такая институция, как государственный резерв. Именно там хранится все, что нужно стране на черный день: от палаток и авиационного топлива до продуктов питания. Кстати, 10 миллионов медицинских масок украинские медики получили именно из госрезерва. Но проблема в том, что объемы резервов страны – государственная тайна, поэтому, сколько в нем хранится продуктов и как надолго их хватит, да и хватит ли вообще, сказать сложно. Но, например, из открытых источников можно узнать, что в госрезерве достаточно того же зерна, чтобы "играть" на рынке на понижение и сдерживать рост цен на хлеб.

Фото: УНИАН

Кроме того, в госрезерве заверили, что в случае необходимости, готовы открыть закрома и передать регионам продукты питания: консервы, мясо, чай, растительное масло и другое продовольствие. Но опять же, в каких объемах, сказать сложно.

Тем не менее, собственные продовольственные возможности вместе с "плечом" госрезерва дают основания полагать, что основные продукты питания не исчезнут с полок украинских супермаркетов. Только если власть не сделает необдуманных шагов. Вот тогда перебои с поставками продуктов могут стать реальностью.

"Украина владеет большим потенциалом на продовольственных рынках. Это исходная позиция, которая не вызывает сомнения, - отмечает Юрчишин. - Но, тем не менее, могут возникнуть некоторые перебои с поставками, связанные с шоковым спросом. Тем более, если власть продолжит нерациональные действия, подпитывая панические настроения, например, введет карточную систему. А такие намерения уже озвучивались. Это станет сигналом, что власть не контролирует ситуацию, боится перебоев с поставками. Но на данный момент, пока власть не сделала таких шагов, рисков я не вижу".

Продукты купим?

Но то обстоятельство, что продукты питания не исчезнут с полок супермаркетов, еще не значит, что украинцы смогут их себе позволить, ведь цены могут оказаться неподъемными, а денег у населения все меньше и меньше, так как дохода на карантине у многих просто нет.

По итогам марта, цены на основные продукты питания в стране уже выросли. Об этом сообщают в Антимонопольном комитете Украины.

"В некоторых регионах мы видим, что цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в два раза поднялись цены на лук и морковь", - констатируют в АМКУ.

Конечно, не в последнюю очередь рост цен связан с карантинным ажиотажем и, как следствие, шоковым спросом на продукты. Но если украинцы запасались гречкой в марте, то логично, что в апреле она им будет не нужна. Так значит, цены упадут? А это - очень вряд ли.

"Цены будут расти. Девальвация - это всегда подталкивание цен вверх. Хотя могли бы упасть цены на бензин, ведь нефтяные рынки демонстрируют устойчивый низкий уровень биржевых цен, но этот фактор будет влиять гораздо слабее, чем фактор ослабления гривны, - добавляет Василий Юрчишин. - Подорожание будет за счет импорта и за счет ажиотажного спроса, который до сих пор не погасили. И у меня вызывает большие сомнения пересмотр макроэкономического прогноза, где инфляция заложена на уровне 8%. Это откровенно популистский прогноз".

Правда, на помощь украинцам уже поспешил человек-президент. Владимир Зеленский пообещал дать по рукам распоясавшимся спекулянтам.

"Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", - отметил Зеленский.

Но картофель продолжает дорожать, а "жестких мер" все нет. Ждем.