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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Сколько больных коронавирусом не имеют никаких симптомов: врач ужаснул цифрой

четверг, 02 апреля 2020, 13:32
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Фото: Facebook

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в США доктор Роберт Редфилд заявил, что до 25% людей, больных COVID-19, не имеют никаких симптомов.

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Об этом сообщает Live Science.

"Это важно, потому что теперь у нас есть люди, которые могут не иметь никаких симптомов, а при этом способствовать распространению болезни", - сказал он.

Чиновник добавил, что кроме этого, инфицированные могут передавать вирус за двое суток до появления симптомов.

"Это помогает объяснить, почему этот вирус насколько быстро распространяется по всей стране: потому что у нас передача от людей вообще без симптомов, и есть люди, которые распространяют болезни за 48 часов до того, как у них появятся симптомы", - сказал Редфилд.

Учитывая данные о бессимптомном распространении, CDC пересматривает свои рекомендации по использованию масок для лица и того, должны ли люди носить их, если у них нет симптомов. Пока что там рекомендуют маски для лица только медицинским работникам и людям, которые болеют на COVID-19.

Тем не менее, есть опасения, рекомендация носить маски всем людям может уменьшить количество масок для работников здравоохранения, которые имеют острую потребность в них.

"То, что немного сдерживало [более широкую рекомендацию], заключается нежелании забрать запас масок у работников здравоохранения, которые в них нуждаются", - говорит доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Как сообщал "Апостроф", больных коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине планируют лечить комплексом препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции, которые показали положительные результаты в других странах.

Также, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются украинские медики во время лечения пациентов с COVID-19.

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