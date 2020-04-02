В Минобразования сделали важное заявление о сроках карантина и проведении ВНО

Карантин, введенный из-за коронавируса в Украине до 24 апреля, никак не отменяет проведение Внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает Министерство науки и образования на Facebook-странице.

"Представители МОН неоднократно подчеркивали, что к 2020 году поступление в вузы будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания. Поэтому отличная ВНО – недопустима", - говорится в сообщении.

В Минобразования уточнили, что вся информация о якобы продолжении общенационального карантина до 15 мая 2020 года и отмене ВНО ни что иное, как фейк.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, когда состоится пробное ВНО и изменят ли тесты из-за карантина.

Также в Украинском центре оценивания качества образования заявили о возможности переноса сроков ВНО из-за карантина.