Как часто можно выходить из дома: в Украине сделали громкое заявление о режиме карантина

В связи с ужесточением карантина в Украине, люди старше 60 лет и контактировавшие с больными коронавирусом могут выходить в магазин дважды в неделю. Те, кто лечится от COVID-19 дома, не должны покидать жилище, еду и лекарства им будут привозить.

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Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил во время брифинга.

"Относительно людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться, и контролироваться жестко. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание", - сказал он.

Что касается людей, которые находятся на самоизоляции, то им можно выходить из дома не чаще чем два раза в неделю и то по причине исключительно пополнения запасов предметов первой необходимости.

Кроме того, как отметил Ляшко, если не предпринять такие жесткие меры, к 14-15 апреля можно ожидать пика заболеваемости коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео, как полиция нарушает нормы карантина в Украине.