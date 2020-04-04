Как работает медицина в Украине: рассказ женщины, заболевшей с мужем и дочерью коронавирусом

Заболевшая коронавирусом украинка Лана Максимова, которая болела вместе с семье, рассказала про медицину и лечение COVID-19.

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Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Она отметила, что с мужем у них болезнь протекала в легкой форме и они уже выздоровели. Но их 14-летняя дочь пока еще болеет, ее состояние средней тяжести.

Женщина описала хронологию болезни, как она протекала и симптомы у всей семьи.

Как сообщал "Апостроф", коронавирус, который стал причиной пандемии в мире, опасен тем, что имеет свойство постоянно мутировать.

Также американские врачи зафиксировали у некоторых тяжелых больных коронавирусом нарушение работы мозга, спутанность сознания, инсульты и судороги.