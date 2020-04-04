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Весеннее похолодание: синоптики предупредили о погоде 4 апреля

суббота, 04 апреля 2020, 06:24
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Фото: pixabay

В субботу, 4 апреля, в Украине немного похолодает, однако осадков на большинстве территорий не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Кратковременные дожди пройдут лишь на западе: в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В остальных регионах будт солнечно. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В западных областях температура воздух днем установится на отметке +8...+13 градусов за Цельсием. В восточных - 12-15 градусов тепла.

На юге столбики термометров днем покажут +10...+16 градусов. В центральных регионах - 11-13 выше нуля. А на севере страны будет +10...+12 градусов за Цельсиейм.

В Киеве 4 апреля синоптики прогнозируют также солнечную погоду, без осадков. Температура воздуха опустится до +10...+12 градусов.

Как сообщал "Апостроф", Украина будет пребывать в зоне влияния антициклона, в стране похолодало.

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