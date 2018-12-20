​Боевики трижды атаковали позиции ООС: ранен боец ВСУ

В течение 20 декабря российский оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов ранен боец ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Лебединский - на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток один украинский боец получил ранение.

Как сообщал "Апостроф", на протяжении 16 декабря российский оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен мирный житель.