​Боевики трижды атаковали позиции ООС: ранен боец ВСУ

В течение 20 декабря российский оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов ранен боец ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.
Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Лебединский - на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
В течение текущих суток один украинский боец получил ранение.
Как сообщал "Апостроф", на протяжении 16 декабря российский оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен мирный житель.