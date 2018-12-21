В Киеве погиб боец ГСЧС: фото и подробности трагедии

В Киеве сорвался с 24 этажа боец Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Шевченко.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, его тросы обрезало стеклопакетом.

"К сожалению, страна потеряла еще одного героя... Александр Шевченко сорвался с 24 этажа дома, его тросы обрезало стеклопакетом. Саша был бойцом ГСЧС. Коллеги называли его настоящим профессионалом... Приносим искренние соболезнования родственникам и друзьям погибшего", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 15 декабря, на Донбассе был убит снайпером боевиков украинский боец: им оказался Денис Лошкарев, активист Майдана, доброволец и волонтер.

Кроме того, на Донбассе, в зоне проведения Операции объединенных сил погиб младший сержант Александр Иванишко из Каменского, Днепропетровской области.