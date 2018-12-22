Под Днепром вооруженная банда зарезала депутата

В пятницу, 21 декабря, в Днепропетровской области грабители убили депутата.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла вечером в одном из частных домов в селе Саксаганское Криничанского района. Трое злоумышленников в балаклавах ворвались в дом фермера. Двое грабителей были вооружены ножом и пистолетом.

В момент нападения в доме также находилась жена и дочь хозяина. Грабители связали всех членов семьи и угрожали оружием. Далее преступники укради все деньги и имущество, а потом один из них ударил ножом хозяина. Мужчина от полученного ранения скончался в больнице.

По данным издания УНН, хозяин дома был также депутатом местного райсовета. А грабителям удалось завладеть 50 тысячами гривен и 20 тысячами долларов.

Полиция начала досудебное расследование по статье 115 УК (умышленное убийство) и статье 187 УК (разбой).

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