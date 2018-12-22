Появилось видео переброски военной авиации РФ в Крым

В сети появилось видео посадки двух российских истребителей Су-30М2 на военном аэродроме "Бельбек" в оккупированом Крыму утром 22 декабря.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По информации российских СМИ, на одном из самолетов прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа соседней России Виктор Севостьянов.

Вечером 22 декабря, на аэродроме приземлились более десятка истребителей Су-27 и Су-30.

На сайте Министерства обороны России пока нет информации о размещении истребителей в Севастополе. Крымские новостные сайты на данный момент не сообщают информации о прибытии на полуостров указанного количества истребителей Су-27 и Су-30 из соседней России.

Как сообщал "Апостроф", военная разведка в декабре зафиксировала значительные изменения в структуре российских войск на госгранице с Украиной.