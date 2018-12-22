Задерживал "Корд": полиция показала фото с места пьяной стрельбы в Харькове

В субботу, 22 декабря, в Харькове пьяный дебошир устроил стрельбу из автомата. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Предварительно установлено, что мужчина, находясь под воздействием алкоголя, поссорился с родственниками, выбежал во двор своего частного домовладения и начал стрелять в воздух из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Правоохранители оцепили место стрельбы, чтобы задержать дебошира. Пришлось вызывать серьезное подкрепление, поскольку преступник не собирался сдаваться.

"Во время проведения операции бойцы харьковского спецподразделения "КОРД" вступили в переговоры с вооруженным мужчиной. Но на законные требования правоохранителей прекратить совершать правонарушения он не отреагировал, а наоборот, сделал выстрел в воздух. Спецназовцы провели необходимые мероприятия и задержали злоумышленника", - добавляют в полиции.

Как сообщал "Апостроф", 5 декабря около 21:30 в супермаркете "Рост" в Киевском районе Харькова произошла стрельба.