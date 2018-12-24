В Харькове десятки учителей устроили протест в школе: все подробности и видео

В Харькове больше 20 учителей написали заявления об увольнении в поддержку уволенного директора школы №67, а родители учеников вышли по этой причине на пикет.

Об этом сообщает Объектив.

"В четверг, 20 декабря, в школу №67 приезжала проверка и вынудила директора написать заявление об увольнении, с которым не согласны и родители, и сотрудники школы. В поддержку директора 22 человека написали заявления об уходе", - пишет издание.

Этой ситуацией возмущены и родители. По этой причине больше 50 человек собрались на пикет возле школы. Пикетчики подали заявку в полицию, и их собрание охраняли три экипажа правоохранителей с автоматами.

По словам родителей, директора вынудили уволиться из-за конфликта с одной из мам, который продолжается на протяжении года.

"Она регулярно пишет жалобы и обо всем. Есть три мамы, у каждой из них личные счеты с директором. Раньше они втроем писали жалобы, осталась одна", – цитирует издание слова одной из мам.

На пикет под зданием школы приехали и представители Департамента образования. Правда, родителей ни чем не обрадовали – заявление уже подписано и обратной дороги нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове разгорелся скандал вокруг директора гимназии, оскорблявшей детей.