Главный фигурант дела об убийстве "Сармата" может выйти на свободу: в сети скандал

Один из подозреваемых в убийстве активиста Виталия Олешко (Сармата) Михаил Сигида 27 декабря может выйти на свободу.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая.

Она отметила, что Запорожский апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию адвокатов Сигиды, которые просят отпустить его в зале суда.

"Друзья Олешко считают, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, "который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры". А задержанный Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, а и ключевой человек, который мог бы дать показания на настоящего заказчика", - написала журналистка.

По словам Седлецкой, тревожным сигналом является то, что под предлогом участия в заседании судьи постановили вернуть Сигиду из Харькова в Запорожское СИЗО.

"Нет гарантии, что влиятельные заказчики уже не "поработали" с местными судьями, от решения которых завтра будет зависеть дальнейшая успешность расследования", - пояснила она.

В свою очередь первый заместитель главы Национальной полиции Украины Владислав Аброськин заявил, что не исключает, что суд отпустит Сигиду.

"Мы делаем все возможное от полиции, чтобы этот богатый гражданин остался под стражей, но не исключаю и обратного решения суда в пользу подозреваемого-соорганизатора убийства и его преступных влиятельных связей. Те, кто стоят за этим гражданином, знают, кто будет следующим", - написал он в Facebook.

Как сообщал "Апостроф",