​Ничего нет, кроме гнилых вагонов: в сети показали на фото всю суть фейка о "химатаке ВСУ" на Донбассе

Так называемые власти ДНР рассказали о "хранилище химического оружия" на ЖД станции в Красногоровке, которое якобы ВСУ собирается применить на Донбассе.

Соответствующую информацию о "синих бочках с химоружием" сообщил главарь боевиков Эдуард Басурин.

"Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты", - заявил Басурин.

Как сообщает сайт Донецка, житель Красногоровки, побывавший на железнодорожной станции, кроме четырех старых прогнивших вагонов и заросшего сорняками железнодорожного полотна, не увидел. Не было ни "ВСУ" в "защитных костюмах", ни ядовитых "синих бочек".

Как сообщал "Апостроф", оккупанты на Донбассе продолжают распространять фейковую информацию об обстрелах со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины.