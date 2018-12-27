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Под Ровно произошло ДТП со множеством пострадавших: опубликованы фото

четверг, 27 декабря 2018, 09:19

Под Ровно произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе и маленький ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Ровенской области.

"26 декабря около 11:00 водитель автомобиля Peugeot не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volksvagen Transporter", – сообщают в полиции.

В результате водителя микроавтобуса, 36-летнего жителя Заречного, с рваными ранами лица госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

У его 33-летней жены диагностировали открытый перелом ноги и ушибы тела, а их четырехлетняя дочь получила рваную рану лица.

К тому же водитель минивэна – 24-летний местный житель, доставлен в больницу с рваными ранами головы, шеи и подозрением на перелом челюсти.

У его 44-летней пассажирки медики диагностировали перелом носа. Еще один пассажир получил легкие травмы, а потому от госпитализации отказался.

Как сообщал "Апостроф", ранее в среду, 26 декабря, в Шевченковском районе Запорожья, по улице Стефанова, произошла авария с участием маршрутки, в которой погиб школьник.

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