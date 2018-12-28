Получил много травм: стало известно о серьезном ЧП с украинским военным

В одной из военных частей, подчиненных оперативному командованию "Юг", в котельной произошла авария: в результате разрыва котла получил ожоги и травмы украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

Как отмечается, состояние 20-летнего солдата характеризуется врачами как тяжелое.

"Военнослужащего немедленно госпитализировали и оказали неотложную медицинскую помощь. О данном случае командованием части были проинформированы родители срочника. Сейчас состояние солдата врачи характеризуют как тяжелое. Пострадавший военнослужащий получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона. По данному факту возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 декабря на трассе Н02 Львов – Тернополь случилось ДТП при участии военного грузовика и микроавтобуса с пассажирами.