В Харькове сняли на видео "пугливого" начальника полиции: соцсети в шоке

В Шевченковском отделении полиции Харькова один из следователей убежал при попытке журналистов задать ему вопрос.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице журналиста Владимира Тимофейчука.

На записи можно увидеть, как следователя просят представиться: "Ваша фамилия и имя, пожалуйста". Однако тот оттесняет журналиста со своего пути и сразу начинает буквально бежать. После короткого преследования работник полиции забежал в двери контрольно-пропускного пункта и скрылся за спинами своих коллег.

Как сообщается в комментарии к видео, убегал от журналистов начальник следствия Артем Игоревич Заворин.

"Только что просмотрел декларацию этого должностного лица и оказалось, что в выборе авто он менее стеснителен. Во владении семьи Артема Игоревича целый парк элитных автомоблей. Среди которых: Peugeot 308, Mersedes ML350, TOYOTA RAV4, LEXUS GX470", – пишет Тимофейчук.

В сети к видео отнеслись с гневом и недоумением.

Напомним, подробнее о коррупции в украинских государственных органах читайте в материале "Апострофа": Спички за 500 грн и миллионы не в чемоданах: самые дерзкие и хитрые схемы украинских взяточников.