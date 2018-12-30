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В Луганске пособники боевиков до смерти замучили тяжелобольного мужчину

воскресенье, 30 декабря 2018, 12:30

На оккупированном Россией Донбассе "полиция" замучила человека до смерти.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Луганск: менты запытали человека до смерти", написал он и прикрепил скриншот, где описывают ситуацию.

Там уточнили, что инцидент произошел в Жовтневом РУВД.

"Была бабушка, которая умерла, но экспертиза установила наличие факта механической асфиксии", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что "полицейские" задержали по делу ее родственника с инвалидностью. Они пытались выбить из него признание в содеянном. После этого мужчина скончался, у него были проблемы со спиной.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в причастности к деятельности террористов.

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