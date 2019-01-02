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​Нет причин отступать: во Франции предупредили Украину о Путине без тормозов

среда, 02 января 2019, 16:48

У президента России Владимира Путина нет причин отказываться от своей агрессивной тактики против Украины.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил руководитель парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) и преподаватель престижного Института политических исследований Sciences Po Николя Тензер.

"Нет, не думаю, что у Путина есть причины отступать. Конечно, если бы он был рациональным игроком, он бы сделал шаг назад. Но я не думаю, что Путин такой. Его не беспокоит благополучие россиян. Я часто слышу этот аргумент, что по экономическим причинам и увеличение военных расходов Путин может начать обращать больше внимания на ситуацию внутри страны, а не внешние отношения. Некоторые использовали этот аргумент и для случая с Сирией, но, я не думаю, что это правильно. К сожалению. С точки зрения российской экономики, это ничего не даст Путину. Конечно, не будет и полномасштабной войны, захвата всего Донбасса. Но поддержание и усиление дестабилизации Украины - да. Был бы очень рад ошибиться", - убежден эксперт.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Обострение войны в Украине, подъем ультраправых и значительные беспорядки в Европе: прогноз французского политолога на 2019 год.

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