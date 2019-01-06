Полиция назвала причину смерти девушки, найденной мертвой в чемодане в Днепре

Полицейские рассказали, что стало причиной смерти 19-летней Дарьи Белоус, тело которой нашли в чемодане в мусорном баке возле одного из жилых домов в Днепре в пятницу, 4 января.

Об этом сообщает Информатор.

Так, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть девушки наступила в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии (резкое расстройство дыхания из-за недостатка кислорода и избытка углекислого газа в крови и тканях; удушье).

В связи с этим в рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного убийства, полиция принимает меры, направленные на установление лица, причастного к преступлению. Правоохранители установили круг знакомых убитой. С ними в настоящее время работают следователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в чемодане в мусорном баке нашли тело 19-летней Дарьи Белоус. Кроме того, появились фото и видео с места ЧП в Днепре, где нашли чемодан с телом студентки местного колледжа.Также стало известно, почему родителей погибшей девушки лишили родительских прав, и чем на самом деле занималась сама погибшая.