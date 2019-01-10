Под Черновцами легковушка попала в жуткое ДТП с бусом: есть погибший, фото

В четверг, 10 января, в Черновицкой области столкнулся микроавтобус с автомобилем: один человек погиб, еще 6 людей получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, авария произошла на автомобильной трассе в пределах населенного пункта Диновцы Новоселицкого района.

Столкнулись автомобили Mercedes Sprinter и Opel Vivaro. В результате ДТП один человек погиб, 6 человек получили травмы, их госпитализировали.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 9 января, в Полтавской области на трассе "Киев-Харьков" столкнулись два автомобиля: погибло два человека, еще трое ранено.

Кроме того, 7 января в Ивано-Франковской области произошли два смертельных ДТП. Также в Киеве произошло тройное ДТП с участием троллейбуса, которое закончилось разборками и дракой