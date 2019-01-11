На одной из центральных улиц Львова произошло опасное ЧП: опубликованы фото

В центре Львова на тротуар с крыши здания обвалились камни.

Об этом сообщает львовский депутат Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в пятницу, 11 января, около 10:00. Из здания на улице Руська с крыши обрушилась часть дома, а камни упали на прохожую часть дороги.

Как сообщал "Апостроф", 22 декабря во Львове на рождественской ярмарке возле Оперного театра произошел взрыв в результате которого загорелся деревянный домик. В результате инцидента пострадали четыре человека. В медучреждении врачи рассказали о их состоянии здоровья. Позже на ярмарке во Львов заметили новую проблему, которая угрожает опасностью для посетителей.