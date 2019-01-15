Резонансное ДТП с Зайцевой: стало известно о странном решении суда

Экспертов из Днепра, установивших скорость авто Елены Зайцевой, устроившей смертельное ДТП на улице Сумской в Харькове, суд допрашивать отказался.

Об этом сообщает 2day.kh.ua.

Так, во вторник, 15 января, Киевский районный суд продолжил рассмотрение дела о смертельном ДТП на улице Сумской. Адвокат Геннадия Дронова подал ходатайство о допросе днепровских экспертов.

"В ходе экспертизы были установлены или не были установлены спорные моменты. Выводы, которые есть в данной экспертизе, противоречат обвинительному акту. Поэтому, чтобы обеспечить объективное рассмотрение дела, необходимо вызвать экспертов в суд", - заявил Сергей Перепелица.

Адвокат Елены Зайцевой Юлия Козырь считает, что выводы экспертов из Днепра четкие и однозначные и нет необходимости разъяснять их дополнительно.

"Скорость установлена, расчеты есть. Что ещё объяснять? Данное ходатайство есть ни чем другим, как затягиванием процесса", — сказала она.

Отметим, что у адвокатов потерпевших выводы днепровских экспертов также не вызвали возражений.

Судья Виктор Попрас отклонил ходатайство о вызове экспертов.

В свою очередь адвокат потерпевших Лариса Матвеева поставила под сомнение квалификацию харьковских экспертов, проводивших дополнительную судебно-медицинскую экспертизу с целью установить, в каком состоянии находилась Елена Зайцева в момент совершения ДТП. Также адвокат требовала выяснить, какую методику применяли специалисты из Харькова.

"Я хочу установить, чем руководствовались эксперты, когда установили, что определить состояние Елены Зайцевой невозможно", — добавила Лариса Матвеева.

Прокуратура не выдвинула возражений против ходатайства, а адвокаты Елены Зайцевой попросили о перерыве для ознакомления с документами дела.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката потерпевших.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о нелогичных действиях защиты Зайцевой.