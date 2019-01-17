В Украине объявили в розыск педофила, который несколько лет растлевал детей: опубликовано фото

В Запорожье полиция разыскивает мужчину, который подозревается в совершении развратных действий по отношению к детям.

Об этом сообщает Днепровское отделение полиции Запорожья.

Как отмечается, подозреваемого зовут Будовский Дмитрий Леонидович, 1979 года рождения.

Мужчина объявлен в розыск за совершение развратных действий и удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении детей (педофилия) с 2014 по 2017 год. Преступления были совершены на территории Днепровского района Запорожья. Подробности происшествий хранит тайна следствия.

Приметы подозреваемого: на вид около 40 лет, рост 175 см., Среднего телосложения, лицо круглое, волосы светлые короткие, глаза светлые.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в рядах оккупационных войск так называемой ЛНР разоблачили боевика-педофила.