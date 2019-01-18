РУС. | УКР.

пятница, 18 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 января

20:29
​Под Винницей родители замучили до смерти годовалого ребенка
20:15
Стал известен еще один важный факт об убийце мэра Гданьска
20:02
Трансфер Ракицкого в российский топ-клуб: появилась реакция "Шахтера"
19:43
В Харькове арестовали россиянина, прятавшего под диваном труп женщины: жуткие фото
19:37
На трассе Киев-Одесса два авто попали в ДТП, а один водитель устроил стрельбу: фото
19:22
Где смотреть онлайн женскую эстафету Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций
19:17
​ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты
19:07
​Укрзализныця повысила цены на некоторые услуги: появились цифры
18:55
Суд вынес очередной мягкий приговор организаторам ДНР
18:48
​Нас уже далеко не 52 миллиона: в Украине сообщили грустную статистику
18:28
Стало известно, почему лидер "Шахтера" хочет перейти в российский клуб
18:26
​Минус пять: в сети опубликовали фото "грузов 200" у боевиков на Донбассе
Все новости

Стал известен еще один важный факт об убийце мэра Гданьска

пятница, 18 января 2019, 20:15

Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича Стефан В. пытался пробраться в президентский дворец.

Об этом сообщает польское издание PAP.

Отмечают, что после освобождения из тюрьмы злоумышленник приехал в Варшаву, "где пытался спланировать преступление". Также сообщают, что мужчина пытался пробраться на территорию президентского дворца, но ему это не удалось.

Во время расследования убийства Адамовича правоохранители заслушали около 70 человек, среди которых были и члены семьи нападавшего. Была собрана медицинская документация о здоровье обвиняемого.

Напомним, на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича преступник Стефан В. напал с ножом на благотворительном концерте. Позже чиновник умер в больнице от полученных травм.

Как сообщал "Апостроф", в сети разместили видео нападения на мэра Гданьска Павла Адамовича.


Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: