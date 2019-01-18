Стал известен еще один важный факт об убийце мэра Гданьска

Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича Стефан В. пытался пробраться в президентский дворец.

Об этом сообщает польское издание PAP.

Отмечают, что после освобождения из тюрьмы злоумышленник приехал в Варшаву, "где пытался спланировать преступление". Также сообщают, что мужчина пытался пробраться на территорию президентского дворца, но ему это не удалось.

Во время расследования убийства Адамовича правоохранители заслушали около 70 человек, среди которых были и члены семьи нападавшего. Была собрана медицинская документация о здоровье обвиняемого.

Напомним, на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича преступник Стефан В. напал с ножом на благотворительном концерте. Позже чиновник умер в больнице от полученных травм.

Как сообщал "Апостроф", в сети разместили видео нападения на мэра Гданьска Павла Адамовича.



