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ВСУ испытали на Донбассе мощную артустановку "Пион": опубликовано видео

пятница, 18 января 2019, 12:08

ВСУ провели испытания мощной артиллерийской установки "Пион".

Соответствующее видео опубликовано на странице пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.

"Пион" - это не только имя хрупкого цветка. "Пионом" называется мощная пушка, проверенная временем и боями. Она и сегодня стоит на вооружении украинских артиллеристов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самоходная установка стреляет снарядами калибра 203,7 мм. Она способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 километров. Кроме того, "Пион" может стрелять не только осколочно-фугасными и фугасными снарядами. Изначально, она разрабатывалась для поражения вражеской силы ядерным выстрелом.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось яркое видео испытаний новой боевой машины ВСУ - 120-мм мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК".

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