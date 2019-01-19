В Ужгороде авто влетело в остановку: фото и видео ДТП

В Ужгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает ресурс Prozak.

Авария произошла на улице Минайской из-за непогоды. На скользкой дороге столкнулись два автомобиля. Из-за сильного удара один из них отбросило в остановку.

"Автомобили получили технических повреждений а один из них снес скамейку на остановке. Есть ли пострадавшие, пока не известно", - говорится в сообщении.

А пользователь сети Вячеслав Шпонтак написал, что авто, которое врезалось в остановку, перелетело сугроб.

Как сообщал "Апостроф", 18 января в Киеве произошло ДТП с участием пяти машин. Также в столице около элитной АЗС водитель заснул за рулем и вылетел на тротуар. А на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух авто, в результате между водителями возник конфликт и один из них вытащил пистолет, устроив стрельбу.