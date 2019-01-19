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В Киеве пьяный водитель устроил массовое ДТП: опубликованы фото и видео

суббота, 19 января 2019, 09:55

В пятницу, 18 января, в Киеве произошло ДТП с участием пяти машин.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент случился вблизи станции метро "Дорогожичи" около 22:20.Там столкнулись автомобили марки Range Rover, Daewoo Nubira, Chevrolet Lacceti, Nissan Micra и Skoda Fabia.

"По предварительной информации, машины Daewoo, Chevrolet, Nissan и Skoda стояли в ожидании зеленого света светофора в одном ряду друг за другом. В этот момент Range Rover на высокой скорости летел на красный свет и въехал в Daewoo. Дальше автомобили сложились "по принципу домино". С места происшествия госпитализировали пассажира Skoda с ушибом грудной клетки. К счастью, больше пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В салоне внедорожника находились четыре человека - две женщины и два мужчины с явными признаками алкогольного опьянения. По словам очевидцев аварии, за рулем находился один из пьяных мужчин. Однако водитель утверждает, что машину вела его жена. Он якобы отвлек ее, показывая что-то на телефоне, а женщина не заметила автомобили впереди, красный свет светофора и въехала в Daewoo, который вследствие догнал Chevrolet, тот задел Nissan и замкнула "паровоз" Skoda службы такси Uber.

"Больше всего пострадал Nissan, у него повреждены и передний, и задний бамперы. Предполагаемый водитель отказался от проверки на драгере на месте, его увезли в медучреждение для проведения экспертизы. На месте работали патрульные, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", водитель "Волги", который 15 января в селе Боково Любашевского района Одесской области совершил наезд на двух девочек в 13 и 15 лет, свел счеты с жизнью. А в городе Вишневое (Киевская область) женщина с ребенком чудом выжили, попав под колеса автомобиля. Также в Киеве автомобиль сбил пожилую женщину, которая только что вышла из маршрутки.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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