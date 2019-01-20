На Донбассе из-за обстрелов боевиков был ранен боец ВСУ

В воскресенье российско-оккупационные войска 9 раз открывали огонь на Донбассе, ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Гнутово и четыре раза из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Павлополь.

Также позиции украинских защитников были обстреляны из ПТРК и гранатометов в районе поселка Каменка.

Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный и дважды из гранатометов различных систем вблизи поселка Крымское.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 января, в зоне военного конфликта на Донбассе ВСУ ликвидировали одного боевика, еще одного ранили.