Под Николаевом в снегу застряли десятки автомобилей: опубликованы фото и видео

На трассе Н-14 Кропивницкий-Николаев на территории Николаевской области с 20 января застряли до сотни грузовиков.

Об этом сообщает ТСН.

Водители, которые стоят в районе поселка Воссиятское, говорят, что дорога не почищена, скользкая и поэтому они просто не могут двигаться. Люди жалуются, что у них уже закончилась еда, как и в магазинах поселка. Почти сутки они звонят в службу автомобильных дорог и ГосЧС.

На юге и востоке сейчас сильно снежит. На Кировоградщине выпало 10 сантиметров снега - спасатели уже извлекли из сугробов 15 авто. И хотя дороги, утверждают в автодоре, проездные, иногда очень скользко. Из-за гололеда возле села Калаколовое не разминулись две легковушки - два человека погибли, еще трое травмировались.

В Николаевской области на скользком пути перевернулась фура с шестью тысячами кур. Автомобиль занесло, прицеп, в котором птицы, перевернулся, куры вырвались на свободу и разбежались по полям.

В Днепре утром, чтобы выехать на работу, автомобилистам пришлось откапывать свои машины. В городе снежило всю ночь, и снег падает до сих пор. Спасатели говорят, пока обошлось без чрезвычайных ситуаций. Но ночью пришлось вытаскивать из сугроба грузовик. Водитель, попавший в ловушку, признался, что был на самом деле в отчаянии.

В целом, в Днепре дороги проездные, ни перекрытой трассы в области, но общественный транспорт движется с задержками. Есть проблема с неубранными тротуарами. Под слоем снега - лед. Поэтому пешеходов призывают быть очень осторожными.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупреждали, что на Украину идет мощный циклон.