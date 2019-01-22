Стало известно про избиение на Прикарпатье скандального начальника полиции: фото

В сети появилась информация об избиении на Иванофранковщине начальника Косовского отдела полиции Александра Байдуся.

Об этом в Facebook сообщил местный журналист, активист "Дорожного контроля" Виталий Мацьоцкий.

По неподтвержденной информации из соцсетей, полицейского якобы избили в селе Космач на Рождество в результате конфликта правоохранителей с местными жителями.

В свою очередь сам Байдусь заявил, что сообщение о его избиении является "выдумкой".

Отметим, что в ноябре СМИ сообщали, о конфликте Байдуся с бойцом АТО. Полицейский в состоянии алкогольного опьянения нецензурной бранью обзывал мужчину и пытался его избить.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Днепром полиция устроила жуткий беспредел с активистом.