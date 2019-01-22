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В Сумах вынесли жесткий приговор участнику АТО, застрелившему своего командира

вторник, 22 января 2019, 09:36

В Сумах к 14 годам лишения свободы приговорили бывшего милиционера, который в зоне проведения боевых действий на Донбассе застрелил своего командира.

Об этом сообщает местное издание "Данкор онлайн".

Прокуратурой Сумской области было поддержано публичное обвинение в отношении бывшего сотрудника милиции, который лишил жизни своего коллегу.

В ходе следствия установлено, что рота патрульной службы милиции особого назначения "Сумы" находилась в зоне проведения боевых действий на востоке страны. Инцидент произошел 28 февраля 2015 года в Славянске Донецкой области.

В тот день между двумя милиционерами возник спор, во время которого подчиненный из табельного оружия застрелил командира взвода. От полученных ранений капитан милиции умер.

По приговору Заречного районного суда г. Сумы от 21 января 2019 обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стал известен приговор суда для важного пособника оккупантов в Крыму.

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