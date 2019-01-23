​А могли сдохнуть, всеми забытые: в сети поставили на место пропагандистку из Крыма

Пропагандистка из оккупированного Армянска (Крым) пожаловалась в сети, что украинцы с материковой территории "мониторят ситуацию с ЧП (на химзаводе "Титан") и стебутся".

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Анечка из Армянска! Что б вы понимали - ЕДИНСТВЕННАЯ причина того, что вы ТИХО не сдохли, всеми забытые, что хоть детей вывозили, какие-то смешные меры принимали, ЭТО ТО, ЧТО Я НИ НА МИНУТУ НЕ ЗАБЫВАЮ, что Армянск - УКРАИНА, жители его УКРАИНЦЫ. Даже дуры, типа Ани, тоже. Только наш резонанс. ВСЕ", - написала блогер.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированного Армянска (Крым) не надеются на улучшение ситуации с "Крымским титаном", а со страхом ожидают потепление, которое может осложнить ситуацию с ядовитыми выбросами в воздух.