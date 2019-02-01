Стала известна неожиданная деталь о стрелке, убившем семейную пару возле суда в Николаеве

Мужчина, который совершил убийство из охотничьего карабина супружеской пары в Николаеве, был им родственником.

Об этом сообщают Новостям-N.

Дочь застреленных супругов Беловых, Александра, проживает в США, воспитывает троих детей. А ее муж приходится двоюродным племянником стрелку - Герасиму Багирянцу.

Издание уточняет, что Михаил и Татьяна Беловы были знакомы с Герасимом именно как родственники. Багирянц называл их "Миша" и "Таня", они его — Гера. Отношения испортились после того, как стал вопрос возвращения долга.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото и подробности про убийцу, расстрелявшего семейную пару возле суда в Николаеве.

Кроме того, 29 января в Днепре неизвестные обстреляли автомобиль из ручного противотанкового гранатомета. Потом стало известно, что в машине находился криминальный авторитет по прозвищу "Каха".