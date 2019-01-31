В Киеве водитель под препаратами устроил серьезное ДТП: первые фото

В четверг, 31 января, в Киеве произошло серьезное ДТП, виновником которого стал водитель с не вполне адекватным поведением.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя фото с места аварии.

"Довольно серьезное ДТП произошло на площади Победы: Audi и Daewoo. Водители, которые остановились для оказания помощи, заметили, что поведение водителя Audi не соответствует окружающей ситуации. Предполагают, что он находится под действием каких-то препаратов", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе произошло ДТП с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей, в котором погибли двое людей. Позже стало известно еще о троих пострадавших. А в сети опубликовали фото полицейских, которые погибли в аварии.