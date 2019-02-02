Под Харьковом бус наехал на людей: данные о жертвах и фото

В субботу, 2 февраля, под Харьковом микроавтобус наехал на людей, которые в это время пытались достать легковушку из сугроба, в результате чего один человек погиб, трое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Пострадавшие на момент аварии находились у автомобиля Таврия, пытаясь вытолкнуть его из сугроба", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии пострадали четыре человека. Одна женщина от полученных травм скончалась на месте. Ее личность сейчас устанавливается.

Кроме того, 41-летний мужчина и 46-летняя женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Также травму головы получил 26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter. Он госпитализирован в Харьковскую больницу.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 1 февраля, в Киеве произошло жестокое ДТП с участием трех автомобилей.

Кроме того, 31 января под Одессой, на трассе Одесса-Рени, произошло жестокое тройное ДТП с участием маршрутки, в котором одна женщина-пассажир погибла, и 14 человек получили травмы. В сети появились новые фото и видео с места аварии.